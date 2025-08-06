أنس الفقي عن تصريحات تركي آل شيخ: السعودية تهدف للتحول من مستهلك إلى مصدر للفنون

علق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على تصريحات المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حول الاستعانة بفنانين سعوديين ومن دول الخليج فقط في موسم الرياض القادم.

وقال أنس الفقي في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استوقفني تصريح المستشار ترك آل الشيخ بأن موسم الرياض سوف يعتمد في دوراته القادمة علي العازفين الخليجيين والسعوديين.. والواقع أن هذا التصريح يمكن أن يحتمل قراءات مختلفة.. الأولى أن الرجل قد ضاق به مما كان يوجّه إليه من نقد وانتقاد مباشر وغير مباشر لاعتماده على الغالبية من نجوم وفنانين مصريين فكان البعض يرى ذلك وكأنه سطو علي الفن المصري أو احتكار له بأسلوب”.

وأكد أن البعض كان كثيرا ما يردد “مالك أنت ومال نجومنا.. كل واحد يخليه في نجومه”، موضحًا: "وهو الأمر الذي لم أراه أنا شخصيا يوما هكذا بل كنت أراه احتفالا واحتفاء وتقديرا للفن المصري ولنجوم مصر.. كذلك لا أرى قوة لتلك الاحتمالية لقدر علمي بتقدير الجمهور السعودي للفن المصري وللنجوم المصريين والاهتمام الذي توليه هيئة الترفيه للفن المصري".

وأضاف الفقي: “الترجمة الثانية للخبر أن الأمر تكرر ولم يعد يحمل جديد فبعض النجوم غنوا بالمملكة أكثر مما اعتمروا وصارت المواسم صورا متكررة مع بعض رتوش وأفكار خارج الصندوق للحفاظ علي رونق المهرجان.”

وعدد الرؤية الثالثة كالآتي: “وهي الأقرب لاعتقادي أن توجه إدارة هيئة الترفية ورؤيتها لموسم الرياض قد تغير ليتحول الموسم من مجال لتعاطي الفنون واستهلاكها إلى محفل لإنتاجها وتطويرها - وإن كان الأمر كذلك فهي خطوة مهمة جدا لكي يقدم موسم الرياض فنون الخليج وتراثه وتطوره والحديث منه ولكي يصبح فرصة يحكي فيها للعالم ولنا قصة هذه المجتمعات وتراثها وفنونها وهي ثرية بموسيقاها وأصواتها وفنونها..”

واختتم وزير الإعلام الأسبق منشورة قائلًا: “أتوقع أن تحدث هنا مفاجآت تتجاوز كل التوقعات لتتحول المملكة من مستهلك للفنون إلي منتج ومصدر لها وتكون تلك قفزة فاصلة - (إن كان ذلك هو الغرض من هذا القرار)، وفي النهاية يبقى الفن لغة تجمع ولا تفرق وتبقى ثقافات الشعوب مجالا للتلاقي والترابط فلا يفرقها قادة وقرارات أو ساسة وسياسات”.

تصريحات تركي آل شيخ

وسبق وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن شكل حفلات موسم الرياض القادم.

وقال “آل الشيخ” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك:" ‏إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.. مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سابقًا عن مفاجآت كبرى ينتظرها الجمهور في موسم الرياض لهذا العام.

وقال "آل الشيخ" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن النسخة المقبلة ستكون مختلفة ومليئة بالأحداث العالمية والمحتوى السعودي والخليجي والسوري.

وأضاف أن الرياض تعيش حاليًّا حراكًا ترفيهيًّا غير مسبوق من خلال استضافة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، أكبر بطولة في العالم للرياضات الإلكترونية، التي تتجاوز قيمة جوائزها 70 مليون دولار، وتستقطب اهتمامًا عالميًّا واسعًا، مؤكدًا أن فعاليات الموسم مستمرة بوتيرة متصاعدة في كل أسبوع.

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