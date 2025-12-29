بيونسيه تبني قصراُ معلقًا فوق بحيرة اصطناعية

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة بيونسيه بدأت في بناء منزل أحلامها، على مساحة تبلغ 18 فدانًا.

وذكرت التقارير، أن بيونسيه، تعتزم هي وزوجها المنتج الموسيقي جاي زي، بناء قصر في منطقة أوكسفوردشاير، على أن يكون جزءا منه معلقًا جزئيًا، فوق سطح بحيرة اصطناعية.

أرض القصر الجديد

بيونسيه تصدر ألبومها الجديد في النصف الأول من 2026

في سياق متصل، ذكرت عدد من التقارير الصحفية أن النجمة بيونسيه تُخطط لإصدار ألبومها الجديد الذي لم يتم تسميته بعد، ويعد الفصل الثالث من ألبومها المُستوحى من موسيقى الروك، وذلك في النصف الأول من عام 2026.

وحطمت المغنية الأمريكية بيونسيه، رقمها القياسي لأعلى إيرادات حفل غنائي لفنانة، حيث حققت 17.7 مليون دولار إيرادات، لكل حفل من جولة COWBOY CARTER في ولاية هيوستن.

بيونسيه تتربع على عرش الأرباح الشهرية

كما احتلت المغنية الأمريكية بيونسيه، المركزين الأول والثاني في قائمة أعلى المغنيات تحقيقا للأرباح شهريا.

وتحتل بيونسيه الآن المركزين الأول والثاني على التوالي في شباك التذاكر الشهري، بعد أن جمعت أرباح 157.4 مليون دولار في مايو فقط من عام 2025 مع جولة كاوبوي كارتر، لتحتل المركز الثاني، في قائمة الأعلى ربحا شهريا، كما أنها صاحبة المركز الأول، بأرباح 179.3 مليون دولار في أغسطس 2023 مع جولة رينيسانس الغنائية.

كما حطمت المغنية بيونسيه الرقم القياسي للمغنية الأسطورية ويتني هيوستن، والمطربة ماريا كاري، لأكبر عدد من ألبومات الاستوديو من قبل امرأة سوداء، تقضي 50 أسبوعًا أو أكثر في تاريخ مخطط Billboard 200 الموسيقي.

وحققت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه رقما قياسيا جديدا ضمن مسيرتها الغنائية.

وأصبحت بيونسيه أول امرأة تحقق 7 جولات غنائية إجمالية، تتجاوز 100 مليون دولار كإيرادات لكل منها.

