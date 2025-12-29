رياض في مسلسل سنجل ماذر فاذر، معلومات لا تعرفها عن محمد كيلاني

18 حجم الخط

لفت الفنان محمد كيلاني الأنظار بشخصية رياض في مسلسل سنجل ماذر فاذر الذي يعرض عبر حاليًا منصة شاهد، حيث نال إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد كيلاني واحدًا من الفنانين الذين جمعوا بين الغناء والتمثيل وكانت بدايته الفنية عبر بوابة الغناء حيث شارك في أغنية أكيد في مصر بمشاركة الفنانين محمود العسيلي ومي سليم، وإخراج أحمد المهدي، وجاءت الفرصة حين كان المهدي يبحث عن صوت جديد، فقد اقترح العسيلي عليه اسم كيلاني ليقتنع فورًا بموهبته وإمكانياته، لاحقًا، لفت محمد كيلاني الأنظار بأغنية “تغيب تاني”، ثم أصدر مجموعة من الأغاني التي عززت حضوره لدى الجمهور.

لم يتوقف طموح كيلاني عند الغناء فقط، إذ كان له حضور في عالم التمثيل وكانت بدايته من خلال مشاركته في فيلم بحر النجوم عام 2008، ثم شارك في أكثر من عمل بعد ذلك ولكن كانت مشاركته في مسلسل “ونوس” أمام النجم يحيى الفخراني من أهم المحطات في حياته المهنية، حيث عزز مكانته كممثل موهوب.

واصل كيلاني مشاركاته في عالم التمثيل وتنقل بين السينما والدراما وقدم عدد من الشخصيات المتنوعة حيث ظهر في أعمال لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور، من بينها مسلسلات الهرشة السابعة والآنسة فرح والاختيار 2 ودوبامين والنهاية وفلانتينو، إلى جانب مشاركته في مسلسل تيتا زوزو وعدد آخر من الأعمال الفنية الناجحة الأخرى، كما يواصل كيلاني نشاطه الفني بأعمال جديدة من بينها مسلسل هابي هالوين الجاري تصويره.

ويؤكد نجاح محمد كيلاني في دور رياض أنه فنان متعدد المواهب وأنه نجح في تحقيق حضورًا فنيًا جعله من الأسماء التي ينتظر الجمهور ظهورها.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسلسل سنجل ماذر فاذر ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد كيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

