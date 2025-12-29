البحوث الإسلامية يدشن انطلاقة جديدة لبرنامج محو الأمية الدينية للمرأة ببني سويف

18 حجم الخط

دشَّنت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية انطلاقة جديدة لبرنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك استكمالًا لمسيرة البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في مراحله السابقة.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر أ.د. محمد الضويني، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.



وجاء تدشين المرحلة الجديدة للبرنامج بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والسيد الأستاذ بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتورة هبه الجلال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

رفع مستوى الوعي الديني الصحيح لدى المرأة المصرية



ويهدف برنامج البحوث الإسلامية إلى رفع مستوى الوعي الديني الصحيح لدى المرأة المصرية، من خلال تقديم مبادئ العقيدة والقيم الإسلامية بمنهجية مبسطة ولغة واضحة تراعي الواقع الاجتماعي والثقافي، وتسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني وسلوكي يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

دور المرأة المحوري في بناء الأسرة وتحصين الأجيال



وأكد الأمين العام لـ البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي، أن برنامج محو الأمية الدينية للمرأة يمثل أحد المحاور المهمة في الخطة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، انطلاقًا من دور المرأة المحوري في بناء الأسرة وتحصين الأجيال، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة بني سويف يعكس حرص المجمع على الوصول إلى مختلف المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبرامج التوعوية.



فيما بيَّن الدكتور محمود الهواري، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الأزهر الشريف والبحوث الإسلامية الرامية إلى تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ودعم قضايا المرأة، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير للإسلام، من خلال شراكة فاعلة بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، بما يخدم قضايا المجتمع ويعزز وعيه الفكري والقيمي.

