البحوث الإسلامية في 2025، 577 قافلة دعوية و760 ألف لقاء ديني و99 ألف ندوة

18 حجم الخط

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره الرِّيادي في نَشْر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز القيم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة في مختلِف محافظات الجمهوريَّة؛ من خلال منظومة متكاملة تشمل القوافل الدعويَّة، وخُطَب الجمعة، واللقاءات المجتمعيَّة، والندوات التثقيفيَّة، والحملات والمبادرات التوعويَّة؛ بما يسهم في ترسيخ رسالة الأزهر وتعزيز الوعي الدِّيني والفكري بين المواطنين.

577 قافلة دعويَّة متحرِّكة وثابتة ومشتركة بين الأزهر والأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم

وشهد هذا العام نشاطًا واسعًا للقوافل الدعويَّة؛ إذ سَيَّر المجمع 197 قافلة متحرِّكة إلى المناطق الحدوديَّة والنائية والساحليَّة وصعيد مصر؛ لنشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الأفكار الهدَّامة، بالإضافة إلى تنفيذ 208 قوافل ثابتة شملت مدنًا مختلفة، إلى جانب 52 قافلة خُطَب الجمعة في مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، إضافةً إلى إطلاق 120 قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف في معظم المحافظات؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الوسطيَّة والأخلاق.

760 ألف لقاء في المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات وقصور الثقافة ومراكز الشباب

كما غطَّت الأنشطة الدعويَّة الأخرى خُطَب الجمعة والدروس في مختلِف المؤسَّسات؛ إذْ بلغ عدد خُطَب الجمعة 140732 خطبة، والدروس في المساجد 312966 درسًا، بينما شملت اللقاءات في دُور الرعاية 24267 لقاءً، ومراكز الشرطة 16414 لقاءً، ومقرَّات الأمن المركزي 854 لقاءً، وفي السجون 3436 لقاءً، ومراكز الشباب 65378 لقاءً، وقصور الثقافة 10136 لقاءً، والمستشفيات 21021 لقاءً، والمدارس 20105 لقاءات، والمعاهد الأزهرية 18300 لقاءٍ، والشركات 7089 لقاءً، والمقاهي 15609 لقاءات، واللقاءات الإلكترونيَّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 16726 لقاءً، بالإضافة إلى 34831 لقاءً في وزارات ومؤسَّسات عامَّة، و51875 درسًا للسيدات، مع تضمين حملات ومبادرات توعويَّة؛ أبرزها: (صيانة عقل سلامة أمَّة)، و(أمَّة لا تقهر)، و(على مقاعد النور)، و(كلكم راعٍ)، و(حرِّر نفسك)، وغيرها من الحملات والمبادرات التي تُعزِّز الوعي الأخلاقي والاجتماعي.

وفي إطار دعم البرامج الدعويَّة، شارك وعاظ الأزهر الشريف في تنفيذ 46774 ندوة عامَّة، إضافةً إلى 52206 ندوات ضمن برنامج (تأصيل الأخلاق الدِّينيَّة والقيم الإسلاميَّة الحضاريَّة) في عدد من المؤسَّسات، بمشاركة 2684 واعظًا، كما أجرى المجمع متابعاتٍ ميدانيَّةً لتنفيذ النشاط الدعوي للوعاظ داخل وزارات: التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحَّة والسُّكان، والثقافة، والداخليَّة، وغيرها؛ لضمان وصول الرسالة إلى فئات المجتمع كافَّة.

وقد حرصت القوافل واللقاءات على مناقشة موضوعات حيويَّة تمسُّ الواقع اليومي للناس بشكل مباشر، فكان التركيز على صلة الرحم، وأهميَّة الحفاظ على الروابط الأُسريَّة، والاهتمام بالنشء بوصفه مسئوليَّة مشتركة لكل أفراد المجتمع، فضلًا عن حب الوطن، ومكانة الأسرة ودورها في ترسيخ القيم المجتمعيَّة، بالإضافة إلى حرمة المال العام وأهميَّة الثبات على الطاعة كأساس للعبادة الصحيحة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل تناولت الأنشطة الدعويَّة مخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وأهميَّة إتقان العمل بوصفه منهجًا إسلاميًّا، إلى جانب مواجهة الإدمان والمخدرات، والحفاظ على البيئة واحترام النظام العام، كما ركَّزت البرامج على قيمة طلب العلم وأثره في نهضة المجتمع، إلى جانب موضوعات أخرى متنوعة تعكس التحديات اليوميَّة التي يواجهها المواطنون؛ بهدف تمكينهم من التعامل مع الحياة بمسئوليَّة ووعي، وتعزيز ثقافة الوسطيَّة والالتزام بالقيم الأخلاقيَّة والدِّينيَّة.

توحيد الخطاب الدعوي وضبط منهجيَّة الأداء

وقد أسهمت هذه الأنشطة في توحيد الخطاب الدعوي وضبط منهجيَّة الأداء، بما مكَّن الوعَّاظ من مواجهة القضايا المعاصرة بفهم عميق وإدراك واعٍ لمسئوليَّاتهم، وعكست بوضوح الدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في غَرْس قيم الوسطيَّة، وتعزيز الثقافة الدِّينيَّة الواعية، وصون الأمن الفكري للمجتمع المصري، بما يحقِّق توازنًا حقيقيًّا بين الثوابت الشرعيَّة ومتغيِّرات الواقع، ويضمن استمرار دور الأزهر الشريف كمنارة هداية للأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.