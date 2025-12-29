الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

أمم إفريقيا، مصر وأنجولا يبحثان عن هدف التقدم بعد 60 دقيقة

مصر وأنجولا، فيتو
مصر وأنجولا، فيتو
أمم إفريقيا 2025، استمر التعادل السلبي بين منتخب مصر أمام أنجولا، بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

شهد بداية الشوط الثاني إجراء ثلاث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر بدخول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم على حساب محمد إسماعيل ومصطفى محمد ومحمود صابر.

وشهدت الدقيقة 51 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 53 ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 59 سدد زيزو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس أنجولا بصعوبة لتصيع فرصة الهدف الأول للفراعنة.

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أنجولا

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من: مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد 

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن النهائي

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيتا، بعد تصدره المجموعة الثانية بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب إفريقيا بهدف نظيف

