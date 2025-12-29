وزير العمل يبحث مع مركز بحوث وتطوير الفلزات سبل التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، برئاسة د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز وعضوية كل من د. حامد عبد العليم رئيس قسم تكنولوجيا اللحام، وياسر سعيد مدير مركز التدريب، ود. عباس العوضي رئيس شركة فيجن جروب للتوظيف، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

تناول اللقاء آفاق التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة في المجالات المشتركة المرتبطة بصناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام بأنواعه، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات التطور الصناعي، ويعزز فرص التشغيل أمام الشباب.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع المراكز البحثية والتدريبية والقطاع الخاص، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تنمية الموارد البشرية ودعم التشغيل.

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم منح تدريبية مجانية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وجه الوزير بتنفيذ منحة تدريبية مجانية جديدة لعدد 100 متدرب، وذلك بالتنسيق بين قطاع التدريب المهني بالوزارة،ومركز بحوث وتطوير الفلزات، بهدف إكساب المتدربين المهارات الفنية المطلوبة ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد مركز بحوث وتطوير الفلزات عن تقديرهم لدور وزارة العمل في دعم برامج التدريب وحضر من جانب الوزارة محمد الجندي مدير عام تراخيص واعتماد المراكز الخاصة،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

