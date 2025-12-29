انطلاق فعاليات النسخة السادسة من "الفرص فين؟" 31 ديسمبر

18 حجم الخط

تنطلق الأربعاء المقبل 31 ديسمبر فعاليات النسخة السادسة من فعالية «الفرص فين؟» والتى تأتى بهدف مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على فهم أين تتحرك الفرص.

منظومة ريادة الأعمال

يأتي انعقاد النسخة السادسة في توقيت استثنائي بالنسبة لمنظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، حيث تكشف البيانات أن السوق يتغير بسرعة من حيث نوعية التمويل، وتفضيلات المستثمرين، وأولويات الشركات الناشئة نفسها.

فعلى مستوى المنطقة، تشير بيانات ومضة إلى أن إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 3.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، منها 900 مليون تمويلات و2.6 مليار تمويلات بالدين، وهو رقم يلخص عامًا “انتقائيًا” أكثر منه “احتفاليًا”، إذ لم يعد رأس المال يُمنح لمجرد النمو، بل لصلابة النموذج وقدرته على الاستمرار وفي الصورة نفسها يظهر ثقل أسواق بعينها داخل الإقليم؛ فالتقارير المرتبطة ببيانات تشير إلى أن السعودية استحوذت على النسبة الأكبر من التمويلات في المنطقة.

أما في مصر، فالصورة تجمع بين “المرونة” و”إعادة الضبط” في آن واحد مع بقاء مصر في صدارة نشاط الشركات الناشئة في أفريقيا، وهو ما يوضح أن السوق حتى حين يمر بتذبذبات لا يفقد زخمه، بل يعيد ترتيب أولوياته.

شهدت النسخة الخامسة التي انعقدت 2024، تقديم مصطح “الفرص” كقطاعات قابلة للاشتباك: التحول الرقمي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية، مع تأكيد أن الفعالية حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر منصات التواصل كما كانت النسخ السابقة بمثابة بناء تدريجي لمحتوى بالتوجهات المستقبلية في الأسواق الإقليمية مع تقديم طرق لبناء نماذج أعمال أصلب في مواجهة تقلبات أسعار الصرف وتغير تكلفة رأس المال، مع تركيز واضح على أن طريق التوسع الإقليمي وربطه بالنجاح في السوق المحلي أولًا.

وفي النسخة نفسها أيضًا نوقشت فرص B2B Marketplaces بوصفها سوقًا قادرًا على استيعاب مزيد من اللاعبين في مصر، كما جرى الحديث عن اتساع سوق المنتجات المستعملة كاستجابة ذكية لأزمة الاستيراد وارتفاع الأسعار، وفي المقابل تم تناول التعليم عن بعد بنظرة نقدية زمنية تفرق بين الحلم والجاهزية والبنية التحتية وتم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية “ورقة رابحة” طويلة المدى وأن نموها يعتمد على فكرة جيدة وتنفيذ جيد، في قراءة مبكرة تفسر لماذا أصبحت الفنتك في صدارة اهتمام المستثمرين من جديد عند كل موجة تعافٍ.

بينما تأتي النسخة السادسة في 2026 كحلقة تراكم منطقي تعيد ترتيب الأسئلة حول نفس الجوهر: أين تتحول التكنولوجيا إلى قيمة؟ وأين تتحول الضجة إلى فقاعة؟ وفي قلب ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي ليس كمصطلح لامع، بل كطبقة تشغيل جديدة تعيد تعريف إنتاجية الشركات، وتجربة العملاء، وسرعة بناء المنتجات، وبالتوازي يبرز BNPL والتمويل المدمج كقصة متصلة بمفاهيم أقدم ناقشتها الفعالية مبكرًا مثل التقسيط وإدارة المخاطر ووعي المستهلك، لكن هذه المرة ضمن منظومة أكثر نضجًا من حيث البيانات والحوكمة والتكامل مع الخدمات المالية.

قال حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير Startup Grind Cairo، إن النسخة السادسة من الفعالية تعيد توجيه النقاش إلى مساره الصحيح، مؤكدًا أن «الفرص فين؟» منصة لفهم تحولات السوق واستشراف ما يحمله من فرص حقيقية موضحا أن الفعالية، منذ انطلاقها، حرصت على تناول المتغيرات المؤثرة في بيئة الأعمال في توقيت مبكر، مع التركيز على تقديم نقاشات عملية تساعد الشركات على تحويل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية إلى مزايا تشغيلية، وبناء نماذج أعمال أكثر قدرة على الاستمرار في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد حدة المنافسة.

مراحل مرت بها الأسواق

قال محمد نجاتي إن التأثير الحقيقي لفعالية الفرص فين ؟ ينبع من قدرتها على الربط بين السياق الاقتصادي العام وقرارات التأسيس والتشغيل اليومية داخل الشركات مشيرا إلى أن الأسواق مرت خلال السنوات الماضية بمراحل مختلفة، انتقل فيها التركيز من النمو السريع إلى الانضباط والكفاءة، وهو ما يستدعي إعادة تقييم مستمرة لما ينجح فعليًا على أرض الواقع.

