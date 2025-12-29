وزير الشباب يلتقي المجلس العلمي لمتابعة الأداء الرياضي ووضع رؤية المرحلة المقبلة

18 حجم الخط

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمجلس العلمي، في إطار متابعة وتقييم أداء المشاركات السابقة للاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، وبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

آليات الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية

وشهد الاجتماع مناقشة آليات الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، بما يضمن سهولة تبادل البيانات، ودقة المتابعة، وتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الرياضي.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه اللاعبين في مختلف المراحل، والوقوف على أبرز المعوقات الفنية والإدارية والطبية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تؤثر على مسيرتهم الرياضية.

وناقش الاجتماع تطبيق الكود الطبي في جميع الأندية والاتحادات الرياضية، ودراسة إمكانية تخفيض تكاليفه بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخفف العبء المادي عن الرياضيين ويضمن سلامتهم الصحية وفق معايير علمية معتمدة.

وتضمن اللقاء أيضًا متابعة أداء مركز الأداء العالي بالمركز الأولمبي، بالتنسيق مع صندوق دعم الرياضة، في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع كفاءة إعداد الأبطال.

كما تم استعراض خطة العمل والرؤية المستقبلية لمختلف المجالات الرياضية، وانعكاسها على قطاع الرياضة ومستوى الأداء الرياضي بالوزارة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير الأداء الرياضي في مصر، من خلال تبني استراتيجيات علمية حديثة، ودعم المواهب الشابة، بما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية على المستويين المحلي والدولي.

وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات للأولمبياد القادمة، وسبل تنمية قطاع البطولة والمنافسة الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المجلس العلمي يستهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، سواء على مستوى رياضة القمة أو التنمية الرياضية والطب الرياضي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس العلمي وصندوق دعم الرياضة، تعمل على دعم الاتحادات الرياضية من خلال تشكيل لجان علمية متخصصة في مختلف علوم الرياضة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري، وتحقيق تطوير شامل ومستدام.

ولفت الوزير إلى التعاون المباشر مع عدد من الاتحادات الرياضية في إطار المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من خلال تنفيذ برامج تأهيل ورفع كفاءة مدربي المشروع، في رياضات:

التايكوندو – رفع الأثقال – المصارعة – الجودو – الملاكمة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – كرة اليد.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشار علاء فؤاد، والدكتور كمال درويش، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.