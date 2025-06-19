ART تحصل على حقوق عرض فيلم "الدشاش" لمحمد سعد

حصلت مجموعة قنوات ART، على حقوق عرض فيلم “الدشاش” للفنان محمد سعد وزينة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات خلال الموسم السينمائي قبل الماضي

تعرض قناة أفلام ١ ART لأول مرة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

والفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.



الفيلم يعاد عرض الفيلم غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

يذكر أن الفنان محمد سعد عاد إلى السينما بفيلم الدشاش بعد غياب استمر 6 سنوات، حيث قدم فيلم “محمد حسين” عام 2019 والذي شارك في بطولته الراحل سمير صبري ومي سليم وأحمد صيام وفريال يوسف ونبيل عيسى، واختفى سعد بعدها حتى عاد بالدشاش في 2025.

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