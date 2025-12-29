شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق

18 حجم الخط

تحدث المطرب الشعبي شحتة كاريكا عن زميله الراحل أحمد دقدق، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع مرض سرطان المخ، كاشفًا أنه أوصاه بحذف أغانيه قبل وفاته.

وقال شحتة كاريكا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم: “دقدق كان محترم جدًا وجميل وخير وغلبان وكان بيعمل خير كتير، بقاله سنة بالظبط مريض، وعمره 30 سنة، وكان من أحسن الناس اللي قابلتها في حياتي كان طيب وبيساعد الناس، وربنا أنعم عليه وخفف عليه في الدنيا علشان يلقاه في الآخرة”.

وصية أحمد دقدق

وكشف مفاجأة عن وصيته، مشيرًا إلى أنه أوصاه قبل وفاته بحذف أغانيه: "من فترة قال نفسي أبطل وأفتح أي مشروع، وقال لي لو مت امسحوا أغانيا بصراحة قال لي كده ودي أمانة قدام ربنا".

وتابع:"الحزن جوانا مش بالأغاني، والواحد في الدنيا بيفرح الناس وإحنا واقفين مع بلدنا وهو كان بيحب البلد، وعمرنا ما قلنا حاجة سيئة ولا أغاني سيئة، وأغانينا كلها فرح".

كما أكد شحتة كاريكا أنه أيضًا أوصى بحذف أغانيه بعد وفاته: “اللي ربنا كاتبه ليا هشوفه، والحياة مش مضمونة، ولما تموت هتموت لوحدك وهتحاسب لوحدك، وكل واحد ربنا أنعم عليه بالنجومية يحاسب عليها، وأنا قايلهم كل حاجة ليا تتسمح بعد وفاتي:”.

من ناحيته، كشف خال أحمد دقدق، أن الراحل كان متزوجًا ولديه طفلين في عمر أربع سنوات وثلاث سنوات، وأوصى بحذف أغانيه وسيقومون بتنفيذ وصيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.