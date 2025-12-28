إسرائيل واليونان وقبرص توقّع خطة تعاون عسكري ثلاثية لعام 2026

18 حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأحد عن التوقيع على خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري مع اليونان وقبرص لعام 2026، وذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا عاصمة قبرص.

توقيع خطة ثلاثية عسكرية بين إسرائيل واليونان وقبرص لعام 2026



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن العميد أميت أدلر، رئيس قسم التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي، ترأس الوفد الإسرائيلي في الاجتماع حيث اجتمع مع نظيريه اليوناني والقبرصي.

وتتضمن خطة العمل لعام 2026، وفقا للبيان الرسمي، مجموعة من الأنشطة المشتركة تشمل: تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة.

تشكيل مجموعات عمل في مجالات متعددة.

حوار استراتيجي عسكري حول قضايا ذات اهتمام مشترك.



قوة إسرائيلية يونانية قبرصية مشتركة

وزعم الجيش الإسرائيلي أن التوقيع يمثل "خطوة أخرى في تعميق التعاون العسكري بين الدول"، ويساعد في "تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير إعلامية سابقة، حيث أفاد موقع "تانييا" اليوناني في 18 ديسمبر بأن مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقبرص واليونان كانوا يناقشون إمكانية إنشاء "قوة رد سريع" مشتركة.

ووفقا للتقرير، فإن المفهوم المقترح يتصور وحدة عسكرية تضم حوالي 2500 فرد، موزعة بحوالي 1000 جندي من كل من اليونان وإسرائيل، و500 جندي من قبرص.

ولن تكون هذه القوة وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات عبر البر أو البحر أو الجو.

