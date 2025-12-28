محمد الشرنوبي لبلال العربي بـ"On The Road": زعلت من كريم عبد العزيز وأنا صغير

18 حجم الخط

حل الفنان المصري محمد الشرنوبي، ضيفًا على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، حيث تحدث الشرنوبي عن عام 2025 قائلًا: "كانت سنة حلوة لكن دائمًا عندي طموحات، ودائمًا أطمح للمزيد وسعيد بتطوري في المزيكا هذا العام".

واضاف: "أنا عندي مشاكل في ظهري، ولازم دائمًا أفضل أتمرن وأعمل جلسات علاج طبيعي، عشان كده قررت أن أسلوب حياتي لازم يتغير".

وتابع: "وضعت روتينًا لحياتي، أنام يوميًا في الثانية عشر بعد منتصف الليل، واستيقظ في الثامنة صباحًا وأحاول تناول الطعام الصحي".

كما أكد أنه دائمًا يتبع قلبه وحدسه وقال: "أنا بحب أمشي ورا قلبي لو قلبي خايف من حاجة هرفضها، حتى لو التصوير بعد بكرة، وحصلت في 2019 اعتذرت عن فيلم كان من بطولتي قبل التصوير بأسبوع واحد فقط، وبالفعل حتى الآن هذا المشروع لم يكتمل".

وروى موقفًا قديمًا حدث له مع كريم عبد العزيز، حينما كان طفلًا وألقى السلام على كريم الذي كان يبدو وكأنه غاضب من شيء ما، مما جعل الشرنوبي يغضب منه وقتها، حتى التقاه مجددًا بعدما أصبح فنانًا وتعرف على شخصيته الحقيقية ووجده إنسانًا رائعًا.

كما تحدث عن علاقته بالنجمة السورية أصالة قائلًا: “أول أغنية قدمتها مع أصالة كانت مين فينا، وأول أغنية كتبت كلماتها كانت لأصالة أغنية أيها المواطن التي سمعها أنس نصري شقيق أصالة ثم أسمعها لها وقررت أن تغنيها على الفور”.

