انتهاء تصوير 70٪ من فيلم الساعة 7

انتهى الفنان محمد الشرنوبي وأسرة فيلمه الجديد الساعة 7 من تصوير ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل.

آخر المشاهد التي صورها الفنان محمد الشرنوبي وأسرة فيلمه الجديد “الساعة 7” عبارة عن مشاهد المطاردات التي يتضمنها الفيلم، وهي عبارة عن مطاردة لـ الشرنوبي من قبل بعض البلطجية.



وتم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل بين شوارع القاهرة والديكور الأساسي للعمل، ومن المقرر أن تنتهي أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوعين القادمين.





وتشهد أحداث العمل علاقة حب بين محمد الشرنوبي وندى موسى ضمن التفاصيل، ولكنهما يتعرضان للعديد من المواقف التي تقلب أحداث العمل.

أبطال فيلم الساعة 7

ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندى موسى، محمود حافظ، محمد الأزعر، نادين. وضيف الشرف بيومي فؤاد.

ونشرت الشركة المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

