أخبار مصر

مستشفي بدر الجامعي: استقبلنا 38 مصابا في حادث طريق القاهرة السويس

مستشفي بدر الجامعي
مستشفي بدر الجامعي
 في أعقاب الحادث المروع الذي وقع مساء السبت الموافق ٢٥ أكتوبر على طريق القاهرة – السويس، استقبلت مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان عددًا من المصابين بلغ ٣٨ حالة، تم استقبالهم جميعًا بقسم الطوارئ، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بشكل فوري.

 

بيان مستشفى بدر الجامعي – جامعة حلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس

 وتم إبلاغ الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذي تابع تطورات الموقف على مدار الساعة، إلى جانب  الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، التي وجهت باستنفار كافة الأطقم الطبية واستدعاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم جهود الطوارئ.

كما توجه فورًا إلى المستشفى  الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، برفقة الدكتور محمد عزت، القائم بأعمال مدير عام المستشفى، لمتابعة تقديم الرعاية للمصابين ودعم الفريق الطبي.

و تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم لجميع المصابين، تحسنت حالة ٢١ مصابًا بعد الفحوصات وتلقّي العلاج، وتم تحويلهم للمتابعة بالعيادات الخارجية، دخلت ٣ حالات إلى العمليات الجراحية لإجراء استكشاف للبطن، وتم تحويلهم لاحقًا إلى وحدة الرعاية المركزة الجراحية، خرجت ١٤ حالة بناءً على طلب ذويهم، بعد استقرار حالتهم وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب

رئيس جامعة حلوان: المجمع الطبي يضم مستشفى بسعة 1600 سرير ويخدم 8 ملايين نسمة

وتتوجه إدارة المستشفى بخالص الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، على تعاملهم الاحترافي مع هذا العدد الكبير من المصابين، وعلى جاهزية المستشفى من حيث توفر كافة التخصصات والمستلزمات الطبية وأكياس الدم لجميع الفصائل بكميات كافية.

الجريدة الرسمية