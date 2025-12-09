رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا

18 حجم الخط

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، تقديم منح دراسية وبرامج تعليمية بأسعار منخفضة في فرع العاصمة الإدارية، مؤكدا أن المصروفات لن تكون مرتفعة.

وذكر أنه يسعى لتخصيص أرض الجامعة في العاصمة الإدارية للبدء الفعلي في العمل بشكل فوري، متوقعا أن تبدأ الدراسة بها في عام 2027.

وقال، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر جامعة العاصمة فرع حلوان، إنه سيتم توزيع أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف عضو في جداول تدريس بين الجامعة الأم والجامعة الآهلية وفرع العاصمة الإدارية.

ولفت الدكتور السيد قنديل إلى أن المتتبع لتاريخ جامعة حلوان سيجد أن كلياتها موجودة من 1930، وكان لها كلية في بورسعيد وكلية في السويس وكلية في بنها.

موقف خريجو جامعة حلوان من تغيير اسم الجامعة

وأكد أن التخوفات الموجودة من تغيير المسمى لا أساس لها من الصحة، وأن اسم حلوان لن يذهب فدائما سيكون هناك فرع حلوان أو حلوان سابقا، ولن ننسى أبدا أنها كانت حلوان ولم يكون هناك أي إخلال بمواقف قانونية، مؤكدا أن خريجي جامعة حلوان سيصبحون خريجي جامعة العاصمة.

الهدف من إنشاء جامعة العاصمة

وأشار إلى أن 80% من طلاب جامعة حلوان يتعلمون مجانا، وأن فرع العاصمة الإدارية يستهدف الموظفين المنتقلين للعاصمة وغير القادرين على دفع مصروفات الجامعات الأجنبية.

وأضاف أن إطلاق مسمى جامعة العاصمة حتى لا يظن الناس أننا أتينا بجامعة قديمة للعاصمة لكنها جامعة حديثة بأسلوب حديثة وبنفس التطور التكنولوجي والرقمي للعاصمة وبمعايير جديدة وسيكون فيها تأسيس لبلاتفورم للذكاء الاصطناعي.

ونبه بأن التطوير في البنية التحتية للجامعة القديمة صعب خاصة مع زيادة الأعداد لكن الحرم الجديد سبجعلنا نحافظ على الحرم الموجود والأعداد الجديدة سنوفر لها برامج جديدة في العاصمة.

