قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

18 حجم الخط

تفقَّد عدد من قيادات الأزهر الشريف، اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة مِنَ الابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحِرْص الأزهر على انتظام أعمالها وَفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

وشهدت الجولة حضور أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة؛ إذِ اطَّلعوا على سير لجان الاختبارات، وآليَّات العمل داخلها، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة.

وأكَّد أ.د. محمد الضويني أنَّ اختبارات المرحلة الثالثة تمثِّل المحطَّة النهائيَّة في مسار الابتعاث، وأنَّ الأزهر الشريف يحرص على اختيار المتقدِّمين الأكفأ عِلميًّا ودعويًّا وسلوكيًّا، مشدِّدًا على أنَّ هذه الاختبارات تعكس التزام الأزهر بمعايير النزاهة والعدالة، وتضمن تمثيلًا مشرِّفًا له في مختلِف دول العالم.

نَشْر منهج الأزهر الوسطي

من جانبه، أشار أ.د. محمد الجندي إلى أنَّ منظومة الابتعاث تمثِّل إحدى الركائز الأساسيَّة في نَشْر منهج الأزهر الوسطي، وتعزيز حضوره العِلمي والدَّعوي في الخارج؛ بما يُسهِم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، وتمثيل مصر والأزهر بأعلى مستوى مِنَ الاحترافيَّة والكفاءة.

وتستمر اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ إذْ يُشرِف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العِلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافُؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العِلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.