أخبار مصر

قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث
تفقَّد عدد من قيادات  الأزهر الشريف،  اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة مِنَ الابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحِرْص الأزهر على انتظام أعمالها وَفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

وشهدت الجولة حضور  أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة؛ إذِ اطَّلعوا على سير لجان الاختبارات، وآليَّات العمل داخلها، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة.

 

وأكَّد أ.د. محمد الضويني أنَّ اختبارات المرحلة الثالثة تمثِّل المحطَّة النهائيَّة في مسار الابتعاث، وأنَّ  الأزهر الشريف يحرص على اختيار المتقدِّمين الأكفأ عِلميًّا ودعويًّا وسلوكيًّا، مشدِّدًا على أنَّ هذه الاختبارات تعكس التزام الأزهر بمعايير النزاهة والعدالة، وتضمن تمثيلًا مشرِّفًا له في مختلِف دول العالم.

نَشْر منهج الأزهر الوسطي

من جانبه، أشار أ.د. محمد الجندي إلى أنَّ منظومة الابتعاث تمثِّل إحدى الركائز الأساسيَّة في نَشْر منهج الأزهر الوسطي، وتعزيز حضوره العِلمي والدَّعوي في الخارج؛ بما يُسهِم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، وتمثيل مصر والأزهر بأعلى مستوى مِنَ الاحترافيَّة والكفاءة.

وتستمر اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ إذْ يُشرِف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العِلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافُؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العِلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

