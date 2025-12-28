إحالة 11 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا متهمين باستخدام الأطفال في التسول واستجداء المارة والنشل بمحافظة القاهرة، لمحكمة الجنح.



البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال، 7 منهم لهم معلومات جنائية، و3 سيدات، لسيدتين منهما معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 16 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع، وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

ما هي عقوبة مرتكبي جريمة التسول؟

- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل العقوبة للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.