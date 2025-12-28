فيديو غريب لـ دوجا كات أثناء ابتلاعها ميكروفونا خلال حفل موسيقي

18 حجم الخط

انتشر مقطع فيديو قصير، للمغنية الشابة دوجا كات، أثناء محاولتها ابتلاع ميكروفون خلال حفل موسيقي أقيم مؤخرًا.

دوجا كانت تبتلع ميكرفونا

وحدثت هذه الحركة الغريبة، من المغنية دوجا كات، في 13 ديسمبر ٢٠٢٥، خلال حفل المغنية في مدينة سيول، كوريا الجنوبية، ضمن جولتها العالمية "Tour Ma Vie".

وظهرت دوجا، في مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، وهي تلف شفتيها حول رأس الميكروفون، وتحاول إدخاله داخل فمها.

Doja Cat is going viral after swallowing microphone during a concert

pic.twitter.com/pV6BMQFRLW — Daily Loud (@DailyLoud) December 27, 2025

تصرفات دوجا كات المجنونة في حفلاتها الغنائية

واشتهرت عروض دوجا كات، بتصرفاتها الغريبة، خلال حفلات جولتها الغنائية "Tour Ma Vie"، حيث عُرفت بعناصرها المسرحية والمجنونة، فخلال حفلٍ أُقيم في تايلاند مطلع هذا الشهر، قدّمت المغنية أغنيتها "Demons"، التي تتناول موضوع تعاطي المخدرات، مرتديةً شعرًا مستعارًا ورديًا اللون، مع بقايا لمادة بيضاء تغطي أنفها.

وتأتي جولة دوجا كات "Tour Ma Vie" لدعم ألبومها الأخير "Vie"، الذي صدر في سبتمبر ٢٠٢٥، وفي بيانٍ نشرته لموقع Complex، وصفت المغنية الألبوم بأنه إضافة "مُغامرة" إلى مسيرتها الموسيقية المتنامية.

وقالت دوجا كات: "اخترتُ اسم "Vie"، كإشارةٍ إلى ألبوم "La Vie en Rose"، وربطته بموضوع الرومانسية، وأُقدّم من خلال هذا العمل تفسيري الخاص للحب والجنس والرومانسية والألم والدهشة في العلاقات".

وستستمر جولة "Tour Ma Vie" حول العالم العام المقبل، قبل أن تختتم في أمريكا الشمالية في ديسمبر ٢٠٢٦.

دوجا كات للآباء الذين يصطحبون أطفالهم لحفلاتها: اتركهم في المنزل

وتحدث المغنية المثيرة للجدل، دوجا كات، عن الآباء الذين يحضرون أطفالهم إلى حفلاتها الغنائية، التي تتسم دائما بالعري والتجاوزات الصارخة.

وقالت دوجا كات، في تصريحات صحفية،: "أتساءل ما الذي تظنه بحق الجحيم وأنت تصطحب أولادك لحفلي الموسيقي، أنا لا أصنع موسيقى للأطفال، لذا اترك أطفالك في المنزل أيها اللعين".

