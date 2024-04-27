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ثقافة وفنون

دوجا كات للآباء الذين يصطحبون أطفالهم لحفلاتها: اتركهم في المنزل

دوجا كات، فيتو
دوجا كات، فيتو

دوجا كات، تحدث المغنية المثيرة للجدل، دوجا كات عن الآباء الذين يحضرون أطفالهم إلى حفلاتها الغنائية، التي تتسم دائما بالعري والتجاوزات الصارخة.

وقالت دوجا كات، في تصريحات صحفية،:"أتساءل ما الذي تظنه بحق الجحيم وأنت تصطحب أولادك لحفلي الموسيقي، أنا لا أصنع موسيقى للأطفال، لذا اترك أطفالك في المنزل أيها اللعين".

دوجا كات وتبعيتها للشيطان

وأثارت الأغنية الجديدة للمغنية السمراء الجدل، والغضب، بعد إطلاقها مباشرة عبر قنوات الاستماع الرسمية.

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وتحدث الجمهور الأمريكي عن أغنية دوجا كات Demons، التي طرحتها مؤخرًا، مؤضحين أن دوجا كات عبر هذه الأغنية تؤكد ما اعلنته منذ عدة أسابيع، عن تبعيتها للشيطان، حيث ظهرت خلال الفيديو الخاص بالأغنية، على هيئة شيطان، كما أن كلمات الأغنية تؤكد ذلك.

 

دوجا كات لمعجبيها “لا أحبكم”

وكتبت دوجا كات لمعجبينها عبر تويتر:"أنا لا أحبهم، أنا لا أعرفكم حتى"، كما سخرت من الاسم الذي أطلقه معجبوها على الرابطة الخاصة بهم، قائلة" ولا يعجبني اسم "kittinz".. اذا اطلقت على نفسك هذا الاسم،  فعليك أن تغلق، هاتفك، والذهاب للحصول على وظيفة، ومساعده والديك".

 

دوجا كات تحلق رأسها

فاجأت المغنية السمراء دوجا كات جمهورها بظهورها بلوك غريب عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث حلقت المغنية دوجا كات شعر رأسها وحاجبيها قائلة: "لا أحب الشعر... في حياتي كلها لم أكن أحب شعري"، وهو ما أثارت استغراب متابعيها، الذين أكدوا أن المغنية الشابة تحول لفت الانتباه بتغير مظهرها وجعل الصحافة والجمهور يتحدثون في شئ أخر غير مشكلتها الأخيرة مع الممثل نواه شناب.

 

دوجا كات ونواه شناب

في سياق متصل أكد نجم مسلسل Stranger Things نواه شناب، ⁦أنه تواصل مع المغنية دوجا كات واعتذر لها.

وقال: “يا رفاق كل شيء جيد، اعتذرت وما زلت أتابعها وأحب موسيقاها بلا مشاعر قاسية”.

وكانت المغنية السمراء دوجا كات هاجمت نواه شناب بعد أن نشر محادثة خاصة بينهما، وهي تطلب منه أن يربطها مع زميله في المسلسل جوزيف كوين.

 ووصفت دوجا كات تصرف نواه شناب بغير اللائق قائلة: ‏"هذه حركات افاعي.. لقد نشر المحادثة بدون أذني".

دوجا كات والسيجارة الإلكترونية

وأعلنت المغنية السمراء دوجا كات مؤخرا عن إلغاء جميع حفلاتها المقبلة، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة اللوزتين، بعد أن عانت من آلام مبرحة أجبرتها على دخول المستشفى لإزالتها.

يذكر أن المغنية الشابة دوجا كات تعرّضت لالتهاب شديد في اللوزتين بسبب تدخينها السيجارة الإلكترونية بكثافة، وهي تحت تأثير المضادات الحيوية في حفل توزيع جوائز الموسيقى Billboard، وهو ما ظهر واضحا في الصور التي التقطت لها خلال الحفل، حيث لم تكن الفنانة تترك السيجارة الإلكترونية من يدها أبدًا.

 

اعتزال دوجا كات 

وتراجعت المغنية الشابة دوجا كات عن قرار اعتزالها الغناء، الذي اتخذته بعد تعرضها لهجوم من معجبيها في باراجواي، بسبب إلغاء حفلتها هناك بسبب العواصف الجوية، وهو ما وصفه معجبيها بعدم الاحترام لهم، كما أنه ينم عن عدم احترافية المغنية الشابة.

فيما اتهم آخرين دوجان كات برغبتها في لفت الانتباه لها، وتصدر اسمها التريند. 

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