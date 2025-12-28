الأحد 28 ديسمبر 2025
عقارات

تفاصيل تنفيذ عدد من المشروعات البنية التحتية بالعبور الجديدة

كشف المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – عن تفاصيل تنفيذ عدد من المشروعات البنية التحتية بالمدينة.

وأشار إلى تنفيذ محطة محولات العبور (6) بالحي 13، بقدرة 375 ميجاوات،حيث بلغت القيمة الإجمالية للتكلفة مليار وتسعة وخمسون مليون جنيهًا  والتي تُعد من المشروعات الاستراتيجية الداعمة للأحياء السكنية والأراضي المضافة ضمن ملف التقنين، حيث شدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق الكامل بين شركات الكهرباء والمرافق لضمان دخول المحطة الخدمة في التوقيت المحدد، بما يحقق استقرار التغذية الكهربائية وانتظام الخدمة بالمناطق المستهدفة.


وتابع مراد الموقف التنفيذي لـمشروع طريق R5، الرابط بين طريقي R4 وR2 بطول 4.5 كيلومتر، باعتباره محورًا مروريًا رئيسيًا يسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز الربط بين مناطق المدينة المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.


وفي ذات السياق، تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ خط المياه قطر 900 مم المغذي لمنطقة الطلائع بطول 4.5 كيلومتر، لما له من أهمية في دعم منظومة المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة، بالتوازي مع التوسعات العمرانية الجارية.


وشدد المهندس محمود مراد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، والانتهاء من جميع المراحل وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم السماح بأي تأخير قد يؤثر على خطط التشغيل ودخول المشروعات الخدمة.


وأكد في ختام الجولة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

