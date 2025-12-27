أشرف صبحي: الصحافة رأس مال الدولة الثقافي

18 حجم الخط

كرمت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، لإسهامات وتعاونه مع النقابة والصحفيين.

الصحافة رأس مال الدولة الثقافي

أكد الدكتور أشرف صبحي، خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، بنقابة الصحفيين على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقديرها للدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعمها للمتميزين من أبنائها، أن نقابة الصحفيين تُعد رأس المال الثقافي للدولة، باعتبارها منبرًا للفكر والثقافة والتنوير.

دور الصحافة في تشكيل الوعي العام

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن أجيالًا كاملة نشأت على الصحافة المكتوبة، التي أسهمت في تشكيل الوعي العام وبناء التفكير وصياغة المستقبل، مؤكدًا أن الجميع يدرك جيدًا قيمة الصحفي ودور الصحافة في المجتمع.



وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن إدارة الأولويات تفرض ضرورة دعم الإعلام المهني، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.





وأكد أن الإرث المصري العريق يقوم في جزء أساسي منه على وضع أسس الصحافة المصرية، التي كانت ولا تزال إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة.

