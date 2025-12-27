نقابة الصحفيين تكرم الكاتبة أمينة شفيق باحتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية

18 حجم الخط

كرّمت نقابة الصحفيين الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، لدورها البارز وإسهاماتها الممتدة في مجال الصحافة والعمل النقابي على مدى عقود.

وأعربت الكاتبة الصحفية أمنية شفيق خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، التي أقيمت على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقدير النقابة للدور المهني والوطني للصحافة المصرية، ودعمها للمتميزين من أبنائها، عن بالغ شكرها وامتنانها لهذا التكريم.

وأكدت أمينة شفيق أنها قضت 24 عامًا متواصلة في خدمة نقابة الصحفيين كعضو بمجلس النقابة، حرصت خلالها على الدفاع عن حقوق الصحفيين وقضايا المهنة.

ودعت أمينة شفيق إلى ضرورة العمل على إنهاء جميع المشكلات التي تواجه الصحافة، ودعم حرية الصحافة بكل السبل الممكنة، وأكدت أمينة شفيق أن الصحافة الحرة تمثل سندًا أساسيًا للدولة في مختلف المجالات.

زيادة التمثيل النسائي في المجلس المقبل لنقابة الصحفيين

كما شددت أمينة شفيق على أهمية زيادة التمثيل النسائي في المجلس المقبل لنقابة الصحفيين، إيمانًا بدور المرأة الصحفية وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير العمل النقابي والمهني.

وأحيت فرقة الفالوجا الفلسطينية، التي تأسست عام 1983، في القاهرة على يد طلاب تمريض بالهلال الأحمر الفلسطيني، احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، بنقابة الصحفيين على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقديرها للدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعمها للمتميزين من أبنائها.

فرقة الفالوجا الفلسطينية هي فرقة فنية وتراثية تُقدّم الدبكة والتابلوهات الفلسطينية كرسالة مقاومة للحفاظ على الهوية.



و تتبع الفرقة للهلال الأحمر الفلسطيني، وتمتلك مدرسة تراثية منذ أكثر من 40 سنة لتعليم الدبكة والأغاني الفلسطينية للأطفال والشباب في مصر وفلسطين، وبأكثر من لغة.

و قامت الفرقة بأداء عدد من الرقصات والأغاني من التراث الفلسطيني.

