تأجيل محاكمة سائق ميكروباص بتهمة دهس شاب بالزاوية

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سائق سيارة ميكروباص، بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق، تحت تأثير المخدرات، مما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلي جلسة 29 ديسمبر الجاري



وجاء في أمر الاحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين.

وأضاف أمر الإحالة إن المتهم قاد سيارة ميكروباص تحت تأثير المخدر، واصطدم بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق العام بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.



الحوادث المرورية



تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.