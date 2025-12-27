السبت 27 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 27-12-2025

اسعار الذهب فى السعودية،
اسعار الذهب فى السعودية، فيتو
 شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

546 ريالا للبيع.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

478 ريالًا للبيع.

و سعر الذهب عيار 18 في السعودية

409 ريالات للبيع.

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية تنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

