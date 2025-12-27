سيارة فارهة وإضرام النار بالسفينة، تطورات جديدة في قضية مدعي النبوة الغاني

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قصة مدعي النبوة في غانا، الملقب بـ"إيبو نوح"، شهدت تطورا جديدا، بعد أن أحرق شخص مجهول الفلك الذي كان يعد وسيلة النجاة من "طوفان عالمي" مزعوم تنبأ به مع حلول 25 ديسمبر 2025.

تطور جديد في قصة مدعي النبوة بغانا



وكان "إيبو نوح" قد أعلن في وقت سابق لأتباعه عن تأجيل الموعد المحدد لنهاية العالم، بعدما ادعى أن "الله أوحى إليه بمنحه مزيدًا من الوقت لإعطاء الناس فرصة إضافية للنجاة والاشتراك في مشروعه"، وفقا لما ذكره في مقطع فيديو.



وأضاف أنه أمر "بتوسيع المشروع لاستيعاب عدد أكبر من الناس"، وأنه يسعى "لتوفير فرص إضافية للراغبين في الاشتراك قبل فوات الأوان"، مع التخطيط لبناء سفن إيبو نوح إضافية مستقبلا.

إيبو نوح يدعو أتباعه لبناء مزيد من السفن

وتظهر مقاطع فيديو متداولة عشرات الأشخاص وهم يستجيبون لدعوته، بعد أن باعوا ممتلكاتهم لحجز أماكن في السفن التي وعد بها.

وفي سياق متصل، وثق مقطع فيديو آخر إيبو نوح وهو يترجل من سيارة فارهة، يُقدر ثمنها بنحو 89 ألف دولار، اشتراها – كما تقول معلومات متداولة – من أموال أتباعه.

وردا على سلسلة الأحداث، قرر رجل مجهول التعامل مع الوضع بطريقته الخاصة، فأقدم على إحراق الفلك الذي كان يرمز إلى مشروع "النبي" المزعوم.

وقد اتضح لاحقا أن الفلك المحروق يعود لشخص آخر، وليس ملكا لـ"إيبو نوح" مباشرة، مما يضيف فصولا جديدة من التعقيد على القصة التي تجذب اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في غانا.

