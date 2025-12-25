آلاف الأفارقة ينزحون إلى غانا لاعتلاء سفن "إيبو نوح" بعد نبوءة حول طوفان عالمي وشيك

18 حجم الخط

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآلاف الأشخاص من مختلف أنحاء إفريقيا، يتوجهون إلى غانا بعد أن زعم من يطلق على نفسه اسم "النبي إيبو نوح" أن الله حذره من طوفان عالمي يبدأ اليوم 25 ديسمبر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد انتشرت قصة "إيبو نوح"، النبي المزعوم من غانا، الذي يقوم ببناء سفن خشبية كبيرة على هيئة سفينة النبي نوح لإنقاذ البشرية من طوفان قال إنه سيبدأ اليوم، في إشارة إلى نهاية العالم.

لا يُعرف شيء عن إيبو أو اسمه الحقيق

ويزعم "النبي المزعوم" أن الله أخبره بتكرار مهمة النبي نوح وإنقاذ البشر وجميع أنواع الحيوانات من طوفان توراتي سيغطي الأرض.

ولا يعرف الكثير عن "إيبو نوح"، أو حتى اسمه الحقيقي أو موقعه الدقيق، لكنه نجح في اكتساب عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انتشرت مقاطع فيديو له، يظهر فيها بملابس عادية وهو يقرأ من كتاب أو يتفقد صناديق خشبية قيد البناء، على الإنترنت منذ أشهر مع اقتراب موعد 25 ديسمبر.

نبوءات عن تجمع الحيوانات قرب موقع السفن

يقول إيبو إنه يحذر من طوفان كبير منذ شهر أغسطس، ويدعي أنه تلقى أوامر من الله ببناء ما يصل إلى عشر سفن.

وتشير بعض المصادر إلى أن هذه السفن يمكن أن تستوعب عدة آلاف من الأشخاص، فيما تزعم مصادر أخرى أنها قادرة على استيعاب ما يصل إلى 600 مليون شخص، بحسب "روسيا اليوم".

كما ذكر أن بعض الحيوانات، مثل الأغنام والطيور، بدأت تتجمع "بأمر إلهي" بالقرب من الموقع الذي تبنى فيه السفن، إلا أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسميا من أي جهة.

السفن مجرد قوارب خشبية تستوعب العشرات

وبحسب الصور المتداولة على الإنترنت، تبدو السفن مجرد قوارب خشبية بسيطة لا يمكنها استيعاب سوى بضع عشرات من الأشخاص، وهو عدد بعيد تماما عن استيعاب ملايين البشر والحيوانات، ما زاد من حالة الشك.

وسافر آلاف الأشخاص إلى غانا إيمانا بالنبوءة، في حين شكك آخرون فيها استنادا إلى النصوص الدينية.

وقد اعتقلت السلطات الغانية "إيبو نوح" بتهمة التسبب في الذعر ونشر معلومات كاذبة، إلا أنه جرى إطلاق سراحه لاحقا وركب السفن مع الأشخاص الذين حضروا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.