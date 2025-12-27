السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

"تعليم كفر الشيخ" يعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي الثانوي والإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026، وتبدأ الامتحانات يوم السبت الأول من يناير 2026، حتى الخميس 22 يناير 2025.



وأعلن الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه المديرية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتم الإعلان عن جداول الامتحانات في أماكن بارزة في المدارس.

 

4600 قطعة ملابس والحفة في معرض شتاء دافئ ضمن مبادرة حياة كريمة بتعليم كفر الشيخ


من ناحية أخرى، نظمت إدارة بلطيم التعليمية،  بمدرسة رزق حمامو الابتدائية، معرض شتاء دافئ، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتوفير الملابس وألحفة، للطلاب والأسر الأولى بالرعاية، بمركز وبلطيم.


احتوى المعرض على 4600 قطعة ملابس وألحفة، 650 سويت شيرت، و800 تيشيرت، و750 زى مدرسى النوعين، و250 بوكليت، و100 دفاية بناتي، و200 كوتشي، و85 شنطة مدرسية، و1200 ملابس متنوعة، و15 لحافا، و250 كوفية وآيس كاب وجروب.

 قال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعرض احتوى على عدد كبير من الملابس ما بين بنطلون وجاكيت وتيشيرتات، وألحفة، مؤكدًا على أهمية هذه المعارض في توفير الدعم المادي حيث تساعد المعارض الخيرية في توفير الدعم المادي للطلاب المحتاجين، مما يسهل عليهم الحصول على الملابس والأدوات المدرسية اللازم.

