نيكول سابا عن مشاركتها في "وتقابل حبيب": كانت مغامرة جريئة ومش سهلة

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم حيث شهدت الحلقة مشاهد مؤثرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشعلت النجمة نيكول سابا مواقع التواصل المختلفة بمشاهد الحلقة الأخيرة حيث قدمت أداءً تمثيليًّا قويًّا مع الحلقة الأخيرة خطفت بها قلوب الجمهور.



الحلقة الاخيرة شهدت إقناع نيكول سابا خالد سليم بالانضمام لها وتحمل مهمة العمل في التهريب وأصبحت الصفقة المشبوهة باسمه بعد أن علم كريم فهمي بالمؤامرة وبالفعل شحنت الشحنة ولكن رجال الشرطة ضبطوا الممنوعات في ضربة قاصمة لعائلة أبو العزم.





وعلقت النجمة نيكول سابا تعليقا مطولا على نجاح دورها في وتقابل حبيب وكتبت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، "وكده انتهى مصير رقية العسكري.. الست الجبروت اللي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت عجبتني لدرجة خلتني أعيشها وأجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني أكرّه الناس فيا.. وده كان سيف ذو حدّين.. واعترف أنها مغامرة جريئة.. إن أوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة".



وتابعت، "يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وأشوفكم دايمًا بأعمال تنال إعجابكم وأعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا مننا بحبكم".



كانت مشاهد المواجهة بين نيكول سابا وخالد سليم هي الأقوى حين اتهمها بتدمير حياته واتهمته بأنها من أنقذت عائلته من الإفلاس بعد ضخ ملايين الدولارات في الشركة.



مشاهد نهاية نيكول سابا كانت قوية للغاية من خلال محاولة قتلها بالخنق ثم التعافي والمشي بصعوبة بالغة وقتلها مرة ثانية بالنار على يد خالد سليم ليقدم الثنائي أداء مبهرا في هذا المشهد ويتفاعل الجمهور مع المشاهد النهائية والأداء التمثيلي لنجوم العمل.





مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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