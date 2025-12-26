انتخابات الاتحاد السكندري، فوضى وتزاحم وتوافد من الأعضاء عقب صلاة الجمعة

18 حجم الخط

شهدت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري عقب صلاة الجمعة توافدا كبيرا من أعضاء النادي وسط زحام شديد وفوضى.

وأجرت صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية جولة داخل النادي للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجهة بضرورة تفادي الزحام الذي بدأ بعد صلاة الجمعة.

فتح باب التصويت للجمعية العمومية العادية بند انتخاب لنادي الاتحاد السكندري، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء بعدد ٤٥ لجنة انتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

كتيب محمد مصيلحي

ورغم عدم خوض محمد مصيلحي الرئيس الذهبي للنادي، إلا أنه أصدر كتيبا في مجلد فخم عن إنجازاته خلال توليه رئاسة الاتحاد تحت عنوان 8 سنوات من البطولات والإنجازات، جمع فيه ما تم في عهده من بطولات وإنجازات حققها الاتحاد سواء في كرة السلة أو كرة القدم أو إنشاءات النادي.

