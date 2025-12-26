الإعلامي محمد سعيد محفوظ يغيب عن برنامج "العاشرة" لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلن الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج العاشرة على شاشة "إكسترا نيوز"، غيابه عن الهواء الليلة بسبب أزمة صحية طارئة.

وقال "محفوظ" في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "ستحرمني وعكة عابرة من لقائكم الليلة في العاشرة.. ألقاكم الجمعة القادمة بإذن الله."

يُذكر أن الإعلامي محمد سعيد محفوظ كان قد تعرض لحادث سير في شهر يناير الماضي على الطريق الدائري نتيجة ضعف الإضاءة، بحسب ما كشفت شقيقته أماني سعيد محفوظ عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وأوضحت أماني أن الحادث أدى إلى فقدانه للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه.

