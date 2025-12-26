الين يواصل التراجع رغم رفع الفائدة، واليابان تستعد للتدخل في سوق العملات

18 حجم الخط

تراجع سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، في ظل معاملات متذبذبة في الأسواق، وترقب المستثمرين لتدخل محتمل من الحكومة اليابانية لدعم العملة الوطنية ووقف النزيف المستمر في قيمتها أمام سلة العملات.

قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة

ويأتي هذا الضعف رغم قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما يعكس هيمنة مخاوف تدخل الحكومة على توجهات السياسة النقدية.

التعامل مع التحركات العنيفة للين

وفي تصعيد لخطاب الدفاع عن العملة، قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن طوكيو "لديها مطلق الحرية" للتعامل مع التحركات العنيفة للين، في تحذير واضح من استعدادها للتدخل لوقف الانهيار الحاد.

تباطؤ التضخم الأساسي

وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات اليوم تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو خلال ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الغذاء، لكنه يبقى فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، استمرار توجه البنك نحو رفع تكاليف الاقتراض تدريجيًا.

وفي تعاملات اليوم، ارتفع الدولار 0.42% مقابل الين ليصل إلى 156.44 ين. كما ارتفع مؤشر الدولار قليلا إلى 97.96 نقطة.

الدولار يواجه ضغوطا بسبب أسعار الفائدة

وبشكل عام، يواجه الدولار ضغوطا منذ بداية العام مع توقعات المستثمرين بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، بينما من المتوقع أن تثبت البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.