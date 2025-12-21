رئيس القومي لحقوق الإنسان: أبو الغيط قاد الجامعة العربية في مرحلة شديدة الحساسية

18 حجم الخط

شارك السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حفل توديع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أُقيم بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بمسيرة أبو الغيط ودوره البارز في قيادة العمل العربي المشترك.

حكمة الأمين العام للجامعة العربية

وأكد كارم أن الأمين العام قاد جامعة الدول العربية خلال واحدة من أكثر المراحل الإقليمية تعقيدًا وحساسية، وتمكّن بحكمة ومسؤولية من التعامل مع ملفات شائكة وأزمات متشابكة، محافظًا على دور الجامعة ومكانتها، ومسهمًا في استعادة حضورها وتأثيرها في القضايا العربية المصيرية.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أحمد أبو الغيط مثّل خلال فترة ولايته صوتًا عربيًا عقلانيًا متزنًا، دعا دائمًا إلى تغليب الحوار والحلول السياسية، والعمل على تعزيز التضامن العربي وتفعيل الدبلوماسية الجماعية، في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.

حفل توديع أحمد أبو الغيط

وأشار كارم إلى أن دفاع أبو الغيط عن القضايا العربية العادلة كان ثابتًا وواضحًا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي ظلت محورًا أساسيًا في مواقفه وخطاباته وجهوده الدبلوماسية، انطلاقًا من إيمانه العميق بعدالتها ومركزيتها في وجدان الأمة العربية.

وأضاف أن ما قدمه الأمين العام المنتهية ولايته لم يكن مجرد أداء للمهام الوظيفية، بل عكس التزامًا صادقًا بحماية النظام العربي، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق والعمل المشترك بين الدول العربية، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير الدكتور محمود كارم عن خالص التقدير والامتنان لمعالي السيد أحمد أبو الغيط على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن مسيرته ستظل علامة بارزة ومضيئة في سجل الدبلوماسية والعمل العربي المشترك.

