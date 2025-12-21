الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس القومي لحقوق الإنسان: أبو الغيط قاد الجامعة العربية في مرحلة شديدة الحساسية

توديع أحمد أبو الغيط
توديع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو
18 حجم الخط

 شارك السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حفل توديع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أُقيم بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من  كبار المسؤولين والدبلوماسيين، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بمسيرة أبو الغيط ودوره البارز في قيادة العمل العربي المشترك.

حكمة الأمين العام للجامعة العربية 

وأكد كارم أن الأمين العام قاد جامعة الدول العربية خلال واحدة من أكثر المراحل الإقليمية تعقيدًا وحساسية، وتمكّن بحكمة ومسؤولية من التعامل مع ملفات شائكة وأزمات متشابكة، محافظًا على دور الجامعة ومكانتها، ومسهمًا في استعادة حضورها وتأثيرها في القضايا العربية المصيرية.

 

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أحمد أبو الغيط مثّل خلال فترة ولايته صوتًا عربيًا عقلانيًا متزنًا، دعا دائمًا إلى تغليب الحوار والحلول السياسية، والعمل على تعزيز التضامن العربي وتفعيل الدبلوماسية الجماعية، في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.

حفل توديع أحمد أبو الغيط

وأشار كارم إلى أن دفاع أبو الغيط عن القضايا العربية العادلة كان ثابتًا وواضحًا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي ظلت محورًا أساسيًا في مواقفه وخطاباته وجهوده الدبلوماسية، انطلاقًا من إيمانه العميق بعدالتها ومركزيتها في وجدان الأمة العربية.

وأضاف أن ما قدمه الأمين العام المنتهية ولايته لم يكن مجرد أداء للمهام الوظيفية، بل عكس التزامًا صادقًا بحماية النظام العربي، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق والعمل المشترك بين الدول العربية، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير الدكتور محمود كارم عن خالص التقدير والامتنان لمعالي السيد أحمد أبو الغيط على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن مسيرته ستظل علامة بارزة ومضيئة في سجل الدبلوماسية والعمل العربي المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توديع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads