أحمد صبرة: خفض الفائدة فرصة لتعزيز الصناعة وتوفير وظائف جديدة

قال أحمد إسماعيل صبرة، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن قرار البنك المركزي بـ خفض الفائدة يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتوفير وظائف جديدة.

وأضاف أن قرار خفض الفائدة يأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد صبرة أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ضرورة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يتيح للشركات الصناعية تمويل توسعاتها وخططها التطويرية بتكلفة أقل، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل للشباب.

خفض الفائدة إجراء اقتصادي يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

وأوضح أن خفض الفائدة إجراء اقتصادي يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويساهم في رفع مستوى الدخل القومي، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين ويعزز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار صبرة إلى أن المناطق الصناعية، وعلى رأسها جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، حيث تتيح بيئة استثمارية محفزة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، مع التأكيد على أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النائب على أن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص يمثل مفتاح نجاح السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن القرارات الحكيمة والمتوازنة في الوقت المناسب تشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

