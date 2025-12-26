عبد الرؤوف يدرس تعديل تشكيل الزمالك في كأس مصر

18 حجم الخط

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، إجراء تغييرات على تشكيل الأبيض خلال مباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سموحة بالأمس في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، بعد خوض مباراة سموحة بالأمس في كأس عاصمة مصر، بسبب ضيق الوقت.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخسر الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر، ليتوقف رصيد الأبيض عند 4 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة الثالثة، في حين ارتفع رصيد سموحة إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث

