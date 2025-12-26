الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان

الشرطة اليابانية
أعلنت السلطات في اليابان اليوم الجمعة، عن إصابة  14 شخصا في مصنع بوسط البلاد إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وذلك حسبما أكد مسئول في أجهزة الإسعاف.

 

ومن جانبه قال توموهارو سوجياما رئيس قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا في اليابان لوكالة فرانس برس "احتاج 14 شخصا إلى رعاية خدمات الطوارئ".

تفاصيل حادث مصنع باليابان

وأكد توموهارو ورود مكالمة هاتفية حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07:30 صباحا بتوقيت جرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض "5 أو 6 أشخاص للطعن" وغدد آخر أصيبوا جراء استخدام سائل رذاذي.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شخصا واحد أوقف، فيما أفادت تقارير أخرى بأنه تم اعتقال المهاجم في المصنع وهو رهن الاحتجاز حاليا.

في غضون ذلك، أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن وكالة كيودو للأنباء، أنه تم نقل 8 أشخاص  إلى المستشفى.

ولم يُعرف على الفور وضع المصابين أو تفاصيل أخرى عن المهاجم أو دوافعه.

