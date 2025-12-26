البنك الزراعي يوضح تفاصيل تمويل شراء سيارات النقل والميني فان

18 حجم الخط

يتجه العديد من عملاء البنك الزراعي لمعرفة تفاصيل تمويل شراء سيارات النقل ونصف النقل والميني فان ونقل الركاب للأفراد.

وأوضح مسئولون بالبنك أن التمويل متاح للأفراد الطبيعيين من أصحاب الأعمال الحرة، من خلال الوكلاء المتعاقد معهم أو موزعيهم المعتمدين. ويشترط أن لا يتجاوز سن العميل 65 عامًا عند نهاية فترة التمويل.

وتصل نسبة التمويل إلى 75% من قيمة السيارة، على أن يكون مقدم السيارة 25%، وتختلف قيمة التمويل حسب نوع السيارة كالتالي:

سيارات النقل: حتى 1,500,000 جنيه.

سيارات نصف النقل: حتى 1,200,000 جنيه.

سيارات الميكروباص: حتى 1,300,000 جنيه.

سيارات الميني فان: حتى 800,000 جنيه.

وتصل مدة التمويل إلى 6 سنوات، مع وجود شهر سماح في بداية التمويل، بسعر عائد 28% متناقص.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل شراء سيارة نقل ونصف نقل.

الأوراق المطلوبة.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

صورة رخصة قيادة مهنية او خاصة سارية

شهادة المعاملة العسكرية لمن هم دون سن 35 عاما.

إيصال مرافق حديث لا يمر عليه 3 أشهر.

بالنسبة للمنشأة الفردية يجب تقديم سجل تجاري حديث لا يتعدى 3 أشهر وعلى أن يكون مر سنة على مزاولة النشاط.

الشروط الواجب توافرها لتحويل الأموال دوليا

وعلى صعيد آخر، يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الشروط الواجب توافرها لتحويل الأموال دوليا.

وقال مسؤولو البنك الزراعي إنه لتحويل أموال العملاء من حساب لحساب دولي - فقط يتوجب عليهم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو اسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

اسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

