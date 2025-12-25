كواليس إرسال حزب العدل وفدًا إلى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر للتهنئة بعيد الميلاد

18 حجم الخط

مع مطلع العام الجديد، حرص وفد من قيادات حزب العدل على تهنئة بطريركية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، من خلال حضور القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وحملت الزيارة رسالة واضحة عن اهتمام الحزب بالمشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يعكس التزامه بقيم التعايش والوحدة الوطنية.

وفد العدل في تهننئة الأقباط الكاثوليك

ضم الوفد قيادات مسؤولة عن الاتصال السياسي، العلاقات الخارجية، التنظيم المركزي، وأعضاء مجلس النواب والمراكز الإعلامية، مما يؤكد أن التحرك لم يكن رمزيًا فقط، بل خطوة مدروسة لتعزيز الحضور العام وإبراز تماسك الحزب مؤسسيًا.

وحسب "العدل" هذا الجمع بين القيادات التنفيذية والتواصلية يعكس استراتيجية الحزب في استثمار المناسبات العامة لتعزيز صورته أمام المجتمع.

ويرى قيادات حزب العدل أن الزيارة جزء من توجه أوسع في العام الجديد، يهدف إلى تثبيت دوره كحزب مدني محوري، يضع قضية المواطنة في قلب تحركاته، ويشارك في المناسبات الوطنية والدينية باعتبارها مساحات جامعة.

يؤكد ذلك تصريحات وفد الحزب حول اعتزازه بروابط الوحدة الوطنية، ومشاركته الأشقاء الأقباط مناسباتهم الدينية، مما يعزر الحرص على تكريس خطاب السلام والتعايش المجتمعي بعيدًا عن الاستقطابات السياسية المباشرة.

تحديات المواطنة للأحزاب المصرية

ويواجه المشهد الحزبي المصري تحديات واضحة في استعادة الثقة بين الأحزاب والجمهور، بعد سنوات من تراجع الدور الفعلي للأحزاب المدنية.

وحسب مراقبين، خطوات مثل هذه الزيارة تمنح الحزب فرصة لإعادة صياغة حضوره في المجتمع بطريقة هادئة ومدروسة، وبناء صورة متوازنة تعكس اهتمامه بالقضايا المجتمعية والإنسانية، وتؤسس لانطلاقة هادئة ومدروسة للعام الجديد في سياق سياسي واجتماعي حيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.