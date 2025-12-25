الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كواليس إرسال حزب العدل وفدًا إلى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر للتهنئة بعيد الميلاد

وفد الحزب يهنئ الكنيسة
وفد الحزب يهنئ الكنيسة بعيد الميلاد، فيتو
18 حجم الخط

 مع مطلع العام الجديد، حرص وفد من قيادات حزب العدل على تهنئة بطريركية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، من خلال حضور القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وحملت الزيارة رسالة واضحة عن اهتمام الحزب بالمشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يعكس التزامه بقيم التعايش والوحدة الوطنية.

وفد العدل في تهننئة الأقباط الكاثوليك

ضم الوفد قيادات مسؤولة عن الاتصال السياسي، العلاقات الخارجية، التنظيم المركزي، وأعضاء مجلس النواب والمراكز الإعلامية، مما يؤكد أن التحرك لم يكن رمزيًا فقط، بل خطوة مدروسة لتعزيز الحضور العام وإبراز تماسك الحزب مؤسسيًا.

وحسب "العدل" هذا الجمع بين القيادات التنفيذية والتواصلية يعكس استراتيجية الحزب في استثمار المناسبات العامة لتعزيز صورته أمام المجتمع.

ويرى قيادات حزب العدل أن الزيارة جزء من توجه أوسع في العام الجديد، يهدف إلى تثبيت دوره كحزب مدني محوري، يضع قضية المواطنة في قلب تحركاته، ويشارك في المناسبات الوطنية والدينية باعتبارها مساحات جامعة.

يؤكد ذلك تصريحات وفد الحزب حول اعتزازه بروابط الوحدة الوطنية، ومشاركته الأشقاء الأقباط مناسباتهم الدينية، مما يعزر الحرص على تكريس خطاب السلام والتعايش المجتمعي بعيدًا عن الاستقطابات السياسية المباشرة.

تحديات المواطنة للأحزاب المصرية 

ويواجه المشهد الحزبي المصري تحديات واضحة في استعادة الثقة بين الأحزاب والجمهور، بعد سنوات من تراجع الدور الفعلي للأحزاب المدنية.

وحسب مراقبين، خطوات مثل هذه الزيارة تمنح الحزب فرصة لإعادة صياغة حضوره في المجتمع بطريقة هادئة ومدروسة، وبناء صورة متوازنة تعكس اهتمامه بالقضايا المجتمعية والإنسانية، وتؤسس لانطلاقة هادئة ومدروسة للعام الجديد في سياق سياسي واجتماعي حيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الميلاد أعضاء مجلس النواب اقباط الكاثوليك الأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الوحدة الوطنية

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مريم الباجوري تكشف كواليس مثيرة عن مسلسل ميد تيرم

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، عقوبة التصوير بدون إذن الشخص في القانون

الأهلي يقترب من صفقة أفيميكو بولولو

اتحاد طنجة: عودة عبد الحميد معالي قانونية وننتظر قرار فيفا في شكوانا ضد الزمالك

أسعار الخردة بختام تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

حكومة الدبيبة: سيتم إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى هذه الدولة لتحليله

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads