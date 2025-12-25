الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 13

ويأتي هذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة في إطار التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد مع بداية فصل الشتاء فلكيًا، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، مما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة عند الخروج في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما يُنصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة لكبار السن والأطفال، نظرًا للتقلبات الحادة بين درجات حرارة النهار والليل.

