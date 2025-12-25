الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

محلل سوداني: الدعم السريع ينتهج سياسة الأرض المحروقة بالمدن التي يسيطر عليها

الدعم السريع ينتهج
الدعم السريع ينتهج سياسة «الأرض المحروقة»
قال عثمان ميرغني، المحلل السياسي السوداني، إن قوات الدعم السريع تتعامل مع المدن والمناطق التي تدخلها بمنطق التدمير الشامل، مشيرًا إلى أن هذه القوات لا تكتفي بالسيطرة العسكرية، بل تمارس عمليات تخريب ممنهجة تطال البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يضاعف من معاناة المدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
 

نهب البيوت والمنشآت الحكومية والخاصة يزيد من معاناة المواطنين بالسودان

 وأوضح ميرغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن قوات الدعم السريع تقوم، عقب سيطرتها على أي مدينة، بنهب البيوت والمنشآت الحكومية والخاصة، والاستيلاء على مقدرات السكان، ما يؤدي إلى تدمير مصادر الرزق وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة.
 

 

المواطن السوداني هو الخاسر الأكبر في ظل العنف وانهيار الأمن

وأكد المحلل السياسي السوداني أن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من المناطق انعكست بشكل مباشر على تدهور الأوضاع الإنسانية، مشددًا على أن المواطنين السودانيين هم الطرف الأكثر تضررًا من استمرار الصراع، في ظل انتشار العنف، وانعدام الأمن، وتدمير البنية الأساسية، وغياب الخدمات الصحية والمعيشية في كثير من المناطق.
 

تمدد الدعم السريع في شمال دارفور يتسبب في موجات نزوح واسعة

وأشار عثمان ميرغني إلى أن قوات الدعم السريع شهدت تمددًا ملحوظًا في عدد من المناطق بشمال دارفور، موضحًا أن هذا التوسع العسكري صاحبه تخريب متعمد للممتلكات، ما دفع أعدادًا كبيرة من السكان إلى النزوح والهروب من مدنهم وقراهم بحثًا عن الأمان، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.


دعوة لتدخل دولي عاجل لإنقاذ المدنيين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بالسودان

وشدد ميرغني على أن الوضع الإنساني في السودان لم يعد يحتمل التأجيل، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم المساعدات الضرورية، وإنقاذ المدنيين من تداعيات الصراع المستمر، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وغياب الخدمات في العديد من المناطق المتضررة من القتال.

