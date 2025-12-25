الخميس 25 ديسمبر 2025
إليسا تحتفل بالكريسماس

هنأت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها بأعياد الميلاد، من خلال تدوينة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس.

 

ونشرت إليسا صورا من احتفالها بالكريسماس وعلقت: عيد ميلاد مجيد.

 

في جانب آخر تضع إليسا ، اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد والمقرر طرحه في مطلع 2026، حيث إنها أنهت تسجيل عدد من أغانيه.


ألبوم إليسا الجديد

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام.

 

وكان الشاعر الغنائي أحمد المالكي كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان إلى لون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

 

وقال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “الأغنيتان ينتميان إلى اللون الدرامي، الأولى من كلماتي وألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

 

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ إليسا وخدتها والأغنينين دول ما اتعرضوش على مطرب أو مطربة قبلها”.

 

 

