تامر عاشور يصل إلي الرياض استعدادا لحفله، تعرف علي القناة الناقلة (فيديو)

وصل النجم تامر عاشور ، إلي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لحفله يوم الخميس المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن المطرب يتمتع بشعبية كبيرة هناك

حفل تامر عاشور في الرياض

ومن المقرر أن يعرض حفل تامر عاشور في الرياض مباشر علي قناة Mbc مصر الساعة ٩ مساء

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة كبيرة من الأغاني التي تحظي بشعبية كبيرة ويتفاعل معها الجمهور علي المسرح

كما يحيي النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا يوم 9 يناير من العام الجديد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد إحيائه مؤخرا مجموعة حفلات غنائية

. وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر وبدأت من 2500 جنيه وحتى 8000 جنيه.

ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبلة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه ألبوم “ياه”.

