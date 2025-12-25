الخميس 25 ديسمبر 2025
عقارات

الموقف التنفيذي وخطط التسليم لشقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

شقق سكن لكل المصريين
كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن الموقف التنفيذي وخطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر بحي الأمل، التي تضم ١١٢٩ عمارة جاري تنفيذها بإجمالي (٢٧٠٩٦ وحدة سكنية) بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الالتزام بخطط تنفيذ الإسكان الاجتماعي، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بجانب الانتهاء من تنفيذ جميع المباني الخدمية بالمنطقة، لكي تكتمل وتعمل مع استلام المواطن وحدته فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات.


وأكد رئيس الجهاز أنه جاري العمل على قدمٍ وساق داخل مواقع الإسكان المختلفة، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، وفي جولة له، تابع نسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، جنبًا إلى جنب بمشروعات الطرق والبنية التحتية من أعمال المرافق المرتبطة بها، لتتماشى مع خطة تسليم الوحدات السكنية والتي تضم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٣٨١) عمارة بعدد (٩١٤٤) وحدة سكنية بمساحة (٩٠)م٢، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها إلي (٩٤.٣٪).

كما أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن الجهاز يواصل المتابعة اليومية لكافة المشروعات، والعمل على تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات وفق الجدول الزمني المحدد، والوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وحاجزي الوحدات.

