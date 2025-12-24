الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظ الدقهلية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 23 عزبة في 9 مراكز بالمحافظة

محافظ الدقهلية، فيتو
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 23 عزبة، في 9 مراكز هي، شربين، المنصورة، المنزلة، بني عبيد، دكرنس، منية النصر، نبروه، ميت سلسيل، تمي الأمديد، ويؤكد على الانتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية

من جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.

