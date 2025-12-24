الأربعاء 24 ديسمبر 2025
استجابة للأهالي، إزالة القمامة من مدخل عزبة المنشاوي القبلية بالسنطة

في استجابة سريعة لما نشرته «ڤيتو» حول حالة الاستياء والغضب التي سادت بين آلاف المواطنين من أهالي عزبة المنشاوي القبلية التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية بسبب تفاقم أزمة تراكم القمامة أمام مدخل العزبة وتحولها إلى مقالب مفتوحة تحركت الأجهزة التنفيذية لاحتواء الأزمة.

محافظ الغربية يفتتح أقسام مطورة بمستشفى المحلة ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية

القمامة تحاصر عزبة المنشاوي القبلية بالغربية، والأهالي يشكون الإهمال ويطالبون بتدخل عاجل

ومن جانبها، صرحت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة أنه فور تلقي الشكاوى ورصد المشكلة تم الدفع بمعدات النظافة وسيارات الجمع لرفع تراكمات القمامة بالكامل من مدخل العزبة مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمنع تكرار الأزمة والحفاظ على مستوى النظافة العامة.

وكان الأهالي قد أكدوا أن أكوام المخلفات أصبحت مشهدا يوميا خاصة في محيط مجمع مدارس السنطة الذي يبعد أمتارا قليلة عن موقع تراكم القمامة إضافة إلى قربها من المساجد ومنازل المواطنين ما أسفر عن انتشار الحشرات والقوارض وانبعاث روائح كريهة فضلا عن مخاطر تسرب القمامة إلى الترعة المجاورة ومأخذ محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة السنطة وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة والبيئة.

وقال محمد علي أحد سكان العزبة إن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من عدم رفع القمامة بشكل منتظم رغم تكرار الشكاوى مشيرا إلى أن الوضع كان يزداد سوءا يوما بعد يوم وأن الأطفال أصبحوا عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة انتشار الذباب والبعوض مطالبا باستمرار المتابعة وعدم ترك المشكلة تتفاقم من جديد.

وأكدت رئاسة مدينة السنطة التزامها بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين بناء على تعليمات اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية  والعمل على تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والقرى التابعة لها.

 

