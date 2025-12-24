الأربعاء 24 ديسمبر 2025
السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة تاجر أحذية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة كل من الاول الي الرابع "ح.ك.ج" و"م.ج.م" و"ا.ج.م" و" ا.ال.ز" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة المتهم "ا.م.ف" بالسجن المشدد 6 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة المجني عليه " م.ب.ل" بالإكراه ليلا.

بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3980 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بسرقة مبالغ مالية من المجني عليه " م.ب.ال" بدائرة القسم.


المتهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة تاجر
تبين من التحقيقات، قيام المتهمين كل من " ح.ك.ج" و" م.ج.م" و" ا.ج.م" و" ا.ال.ز" و" ا.م.ف"، أنه على إثر اتفاق بين المجني عليه "م.ب.ل" تاجر أحذية بالجملة مع المتهمين لشراء مستحضرات تجميل استوقفه بعضهم ليلا مدعين أنهم من رجال الضبط القضائي مما بث الرعب في نفسه وألقوا القبض عليه واستقلوا إحدى السيارات بالطريق العام ليلا زاعمين نقله إلى مديرية الأمن، حيث سرقوا منه مبلغ ماليا وبعض متعلقاته الشخصية، ثم دفعوه خارج السيارة بالطريق العام، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية

