آدم بكري: مولدي بيافا شكل تحديا كبيرا و7 أكتوبر غير التاريخ (فيديو)

عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ندوة خاصة للفنان الفلسطيني آدم بكري تحت عنوان "بين الهوية والأداء".

تحدث بكري عن تأثير مولده في مدينة يافا قائلا: " الميلاد في يافا يمثل صعوبة ويمدني بالقوة في نفس الوقت فهو دافع لإثبات الوجود ومن أنت"، وأكد أن الوضع في فلسطين يضع كل فلسطيني في مواجهة تحدٍ مستمر، مضيفا: "كان لازم ابقى جدع وأثبت نفسي".

وأشار إلى شعوره بالرفض كإنسان عربي، مما دفعه للعمل بجهد مضاعف، موضحا: "حسيت بالرفض وإني لازم اشتغل اكتر واتعب اكتر من اي حد موجود"، وذكر أنه كان يقضي وقته في المسرح من الصباح حتى الليل، مشددا على أن العربي دائما يكون لديه ثقل ليس لأي أجنبي آخر.

وعبر الفنان الفلسطيني عن أمنياته وطموحاته، فقال: "بحلم إن المعاناة تخف عن غزة والعالم العربي"، معربا عن رغبته في تقديم أعمال تترك بصمة في الفن.

وذكر بكري أنه كان يشاهد السينما المصرية فقط، وأن الفنان الراحل عمر الشريف لعب دورا كبيرا في سبب اختيار التمثيل ليكون مهنته، مؤكدًا أن عمر الشريف هو شخص أضاف للسينما العربية، لأنه كان سابقا وقته، مما جعله مصدر إلهام له.

تداعيات 7 أكتوبر على نظرة العالم لفلسطين

وصف بكري أحداث 7 أكتوبر بأنها غيرت التاريخ، مشيرا إلى أن تداعياتها منها ما هو مرئي وما هو غير مرئي، وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول: "لولا 7 أكتوبر لم يكن يمكن لزهران ممداني أن يفوز بعمودية نيويورك، وذلك لتغيير الوعي الأبيض"، موضحًا أن 7 أكتوبر مسح كل ما يعرفه البيض عن احتلال فلسطين.

آدم بكري هو ممثل فلسطيني ولد في 15 مايو عام 1988 بمدينة يافا، من أسرة فنية، فوالده المخرج محمد بكري، وشقيقاه الممثلان صالح وزياد بكري.

اكتسب آدم شهرة واسعة عقب ترشح فيلمه "عمر" عام 2013 لجائزة الأوسكار، ومن أعماله الأخرى فيلم "على وينيو" وفيلم "الأسرار الرسمية"، ومسلسل "باب الجحيم".

