السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة فرد خرطوش واستروكس في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تاجر مادة استروكس المخدر بالسجن المشدد ٦ سنوات لاتهامه بترويج المواد المخدرة فى منطقة المرج، بهدف الربح غير المشروع والحصول على المال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين ان لديه معلومات جنائية وعثر بحوزته على 2,100 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض –  فرد خرطوش ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".


واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

