أشهر أدوار طارق الأمير، الضابط هاني ضمير العدالة ومستشار الغرام في "اللي بالي بالك"

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض، ولقد ساد الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاته.

وكان للراحل أدوار ثانوية في عدد من الأعمال الفنية تركت بصمة في وجدان الجمهور بفضل حضوره الصادق والمؤثر، ولعل أبرزها شخصية هاني في فيلم اللي بالي بالك التي تعد واحدة من أهم محطاته الفنية وأكثرها عمقا.

هاني..الضابط الذي يمثل ضمير العدالة ومستشار الغرام

جسد طارق الأمير في اللي بالي بالك شخصية الضابط هاني، وهي شخصية محورية وإن لم تكن تظهر في كل المشاهد، وتمثل شخصية الضابط هاني ضمير العدالة داخل الفيلم، فهاني هو ضابط شريف يواجه الفساد ويرفضه، ولأنه لا يملك في يده القرار كان يحارب الفساد بالعقل، والإقناع، والإصرار على المبدأ، ومع التحول الدرامي الكبير الذي يشهده الفيلم بعد نقل عقل رياض المنفلوطي مأمور السجن إلى جسد المجرم اللمبي، يصبح هاني هو النقطة الثابتة الوحيدة في عالم تتداخل فيه الهويات وتتضارب فيه القيم.

ففي الوقت الذي يحاول فيه أدهم “حسن حسني” استغلال الوضع الجديد خلال الأحداث بعد حادث مأمور السجن لتمرير صفقات الفساد، يظهر هاني كمحرك خفي للأحداث، إذ لا يهمه إن كان مأمور السجن هو رياض أو اللمبي، بقدر ما يهمه جوهر الفعل نفسه، أن هذا الشخص يمتلك قرار التصدي للفساد، ويلعب هاني دور نفسي بالغ الذكاء مع اللمبي، فيغذي داخله مشاعر الخير ورفض الخطأ، ويوقظ إنسانيته، وفي ذروة الصراع، يتمسك هاني برفض سفر السجين الذي كانت تتم عملية تهريبه للخارج بدعم من أدهم، ويصر على موقفه ويواصل إقناع اللمبي بقيم العدل والحق والصواب حتى يستجيب اللمبي في النهاية، لتنتصر العدالة ويسقط مشروع الفساد.

وتكمن قوة شخصية هاني في أنه لا يسعى للبطولة، ولا ينتظر التصفيق، لكنه كان بمثابة حارس الفضيلة داخل الفيلم، أو ما يمكن وصفه بضمير القصة، وكان من ذكاء طارق الأمير أنه قدم الشخصية بأداء سهل ممتنع وبالرغم من عمق دوافع الشخصية وما تمثله في الفيلم ابتعد طارق تمامًا عن المبالغة بل كانت لديه لمسة كوميدية كالتي كانت تسيطر على الفيلم كله وظهر هذا جليًا في دور هاني في حياة اللمبي العاطفية مع فيحاء، فقد كان هاني بمثابة مستشار غرام بينهما.

ومع رحيل طارق الأمير، تبقى شخصية هاني شاهدة على موهبة الراحل ومؤكدة على نجاحه في تقديمها لأن طارق الأمير لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور حتى اليوم رغم مرور سنوات طويلة على عرض الفيلم.

