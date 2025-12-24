كفاية رفع أسعار، خبير غذاء يحذر الحكومة من أمر خطير يصيب المصريين

18 حجم الخط

استهلاك المصريين، وجه الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الغذاء والزراعة، رسالة قوية للحكومة، بعد أن كشف مركز بصيرة عن تقرير صادم بشأن استهلاك المصريين من النشويات، الذي زاد بمقدار 20 كيلو في عام 2024، ليبلغ استهلاك الفرد من النشويات 86 كيلو سنويًّا، في الوقت الذي كان المصري يستهلك 68 كيلو من النشويات سنويًّا عام 2020.

زيادة استهلاك المصريين من النشويات

ووصف الدكتور نادر نور الدين أن زيادة استهلاك المصريين من النشويات، وتراجع استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك، بأنه “أمر خطير للغاية”، مؤكدًا أن نتيجة ذلك على المصريين ستكون مضرة، ويؤدي لإصابة المصريين بـ"السمنة وأمراض القلب، بالإضافة للأنيميا"، كما سيؤدي لتقزم الأطفال وإجهاض الحوامل في المناطق الفقيرة، ونقص تحصيل الأطفال في المدارس وعدم القدرة على بذل المجهود.

زيادة استهلاك المصريين من النشويات، فيتو

وطالب الدكتور نادر نور الدين من الحكومة أن تتدارك الأمر، وعدم رفع أسعار الخدمات التي تستهلك مخصصات الغذاء في الأسر المصرية، وقال للحكومة: “ظلمتم المواطنين جدًا وكفاية رفع لأسعار الخدمات”.

وحذر الدكتور نادر نور الدين الحكومة المصرية من خلال رسالة قوية وجهها إليها بعد الكشف عن زيادة استهلاك المصريين من النشويات وتراجع استهلاك اللحوم، فقال: “وصلني من بصيرة إيميل عن زيادة استهلاك المصريين من النشويات بما يقارب ٢٠ كجم للفرد، مع ما سبق وصوله من تراجع استهلاك المصريين من اللحوم والدواجن والأسماك، وهو أمر خطير للغاية”.

رسالة للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار

وكشف الدكتور نادر نور الدين عن مخاطر زيادة استهلاك المصريين من النشويات، فقال: “ينبغي للحكومة أن تفهمة لأن النتيجة سمنة وأمراض القلب بسبب الاعتماد على النشويات من أرز ومكرونة وبطاطس مصحوبة بأنيميا، بسبب تراجع استهلاك البروتينات”.

وتابع الدكتور نادر نور الدين مخاطر زيادة استهلاك المصريين من النشويات وتراجع استهلاك اللحوم، فقال: “يعنى السيدة والطفل والرجل سمين وعنده انيميا، والنتيجة التقزم في الأطفال وإجهاض الحوامل في المناطق الفقيرة ونقص تحصيل الأطفال في المدارس وقلة المجهود والقدرة على العمل الشاق الطويل”.

وحذر الحكومة في رسالته قائلًا: “من فضلكم تداركوا الأمر وأعلموا أنكم ظلمتم المواطنين جدًا وكفاية رفع لأسعار الخدمات التي تأخذ من مخصصات غذاء الأسر المصرية”.

وذكر مركز بصيرة في تقريره، ومن خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن “استهلاك المصريين من المحاصيل النشوية ارتفع بين عامي 2020 و2024، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك 86 كيلو للفرد في عام 2024، مقارنةً بـ 68 كيلو للفرد في عام 2020”.

كما كشف مركز بصيرة عن انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم من 18 طن لكل 1000 من السكان في عام 2018 إلى 9 أطنان لكل 1000 من السكان في عام 2022، إي أن استهلاك المصريين من اللحوم انخفض إلى النصف.

